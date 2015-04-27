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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 11:39 BJT

《汇市简讯》美元指数或测试96.27，但有望守住

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    * 美元指数在亚洲市场限于窄幅区间，当地市场没有重要经济数据公
布，且周末消息面亦淡静
    * 上周五在美国疲弱经济数据的打压下收低0.36%，证实周四外包日
线(outside day)的偏空信号
    * 5、10和20日移动均线处于波峰，动能指标走低，波林格区间拓宽
    * 向下的20日波林格区间低点96.27面临考验，但应能守住
    * 周五低点96.75以及向下的五日移动均线切入位97.42为首道支撑和
阻力位
    * 技术图表：link.reuters.com/dah64w
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 徐文焰)

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