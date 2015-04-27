《汇市简讯》美元指数或测试96.27，但有望守住

0317GMT * 美元指数在亚洲市场限于窄幅区间，当地市场没有重要经济数据公 布，且周末消息面亦淡静 * 上周五在美国疲弱经济数据的打压下收低0.36%，证实周四外包日 线(outside day)的偏空信号 * 5、10和20日移动均线处于波峰，动能指标走低，波林格区间拓宽 * 向下的20日波林格区间低点96.27面临考验，但应能守住 * 周五低点96.75以及向下的五日移动均线切入位97.42为首道支撑和 阻力位 * 技术图表：link.reuters.com/dah64w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 徐文焰)