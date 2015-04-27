欧洲经济：央行管委利卡宁警告，低利率或导致资产泡沫

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透柏林4月26日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周日表示，如果利率在较长时间内仍维持在低位，大量廉价资金供应有可能令金融市场滋生泡沫。
“我们需要予以关注，”利卡宁在周一将在德国商报(Handelsblatt)刊出的专访中称。
“如果利率较长时间内仍保持在极低水准，那么就会有危险，”他说。
欧洲央行上月启动购债计划，推动市场利率下降，并激励投资者转向风险较大资产，从而刺激成长。
利卡宁称，央行制定监管规定以避免风险很关键，若有必要，会收紧或扩大货币政策工具。
他还对银行市场的结构性问题提出警告，“对于那些仍受益于政府隐性担保的较大型银行，我们必须防止其过度冒险。”
但他表示，认为没有理由争论欧洲央行是否应减少购债规模。
“如果我们犹豫不定，那会是最糟糕的情况。我们已经提升预期，现在必须履行诺言，”他说，并称欧洲央行的购债计划就是一场马拉松比赛，最终目标是物价稳定。(完) (编译 李爽 审校 王洋)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。