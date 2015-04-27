欧洲经济：央行管委利卡宁警告，低利率或导致资产泡沫

路透柏林4月26日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周日表示，如果利率在较长时间内仍维持在低位，大量廉价资金供应有可能令金融市场滋生泡沫。

“我们需要予以关注，”利卡宁在周一将在德国商报(Handelsblatt)刊出的专访中称。

“如果利率较长时间内仍保持在极低水准，那么就会有危险，”他说。

欧洲央行上月启动购债计划，推动市场利率下降，并激励投资者转向风险较大资产，从而刺激成长。

利卡宁称，央行制定监管规定以避免风险很关键，若有必要，会收紧或扩大货币政策工具。

他还对银行市场的结构性问题提出警告，“对于那些仍受益于政府隐性担保的较大型银行，我们必须防止其过度冒险。”

但他表示，认为没有理由争论欧洲央行是否应减少购债规模。