《路透晚报》--4月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《热点聚焦》中国新一轮QE呼之欲出，调国家资产负债表保长治久安

如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

--中国经济：央企将迎来大规模兼并重组，数量有望缩减至40家--报载

据中国经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。

--中国数据：1-3月工业利润降幅收窄，但需求疲弱致生产形势依然严峻

受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12,543.2亿 元人民币，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势依然严峻。

--中国经济：财政部长称需下大力气改革以避免中等收入陷阱--财新

据财新网报导，中国财政部部长楼继伟表示，目前改革环境比20多年前困难很多。当前政策工具箱的工具还有很多，如果改革下大力气，中国经济中期增长速度有可能在6.5%-7%之间，这样才能跨越中等收入陷阱。

--中国经济：宏观调控未转向，应提高调控针对性和灵活性--人民日报

人民日报周一报导认为，中国的宏观调控没有转向，小幅调整利率和存款准备金率不是强刺激大放水，新常态下宏观调控要保持定力，同时也应增强活力，不断增强调控的针对性、灵活性和有效性。

--中国经济：推进水污染防治领域PPP模式，对项目适度政策倾斜--财政部

中国财政部周一发文表示，要逐步将水污染防治领域全面向社会资本开放，推广运用公私合作关系（PPP）模式，对PPP项目予以适度政策倾斜，提升项目融资能力；同时坚持存量为主原则，以费价机制透明合理、现金流支撑能力相对较强的存量项目为主。

--《焦点》中国政府力推基建投资PPP模式，社会资本谨慎以对“雾中花”

中国经济发动机减速换挡，地方政府财力捉襟见肘，通过政府和社会资本合作（PPP）模式为基建投资输血的空间巨大，然而健全法律环境和典型成功案例仍付之阙如，社会资本对这一看起来很美的“雾中花”保持谨慎。

【金融】

--中国金融：上海自贸区银行业监管政策在扩展区域内复制推广--银监局

在上海（中国）自由贸易实验区近期扩容后，上海银监局近日下发通知称，将原本在上海自贸区实施的银行业监管政策在扩展区域内全面复制推广，例如中资银行总行可授权扩展区域内的分行开办离岸业务。

--中国金融：民营银行天津金城银行在天津自贸区开业，定位为“公存公贷”

中国第四家民营银行--天津金城银行周一在天津自贸区正式开业，注册资本为30亿元人民币，主业定位于“公存公贷”。金城银行在吸收存款方面以公存为主，但在个人存款上有30%的额度。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率稳中小跌，存准退款助资金供给愈发宽裕

中国银行间市场周一主要回购利率续小跌，七天回购加驻再创逾13个月新低。交易员表示，今日例行存款准备金顺延调整，继央行年内第二次降准之后，多数机构均有资金退回，带动场内流动性愈发宽裕。

--中国债市动态：央行或将启动QE消息提振现券，买盘持续性仍待观察

中国银行间债市周一早盘现券收益率整体下行，国债期货亦明显走强，因央行可能将启动量化宽松(QE)的消息提振交易盘买气；此外，资金利率下行势头不减亦对现券形成支撑，利率互换(IRS)持续回落。

--中国债市：企业债审核首次引入中债登第三方评估，注册制渐行渐近

据新华网报导，中国中央国债登记结算有限责任公司指出，今后，发改委将不再对企业债申报材料进行具体审核，而是参考中债登出具的第三方技术评估意见，作出是否同意发债的决定。这意味着市场呼吁已久的注册制已渐行渐近。

--新债招标：中国农发行七年增发债中标收益率4.1638%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行中国农业发展银行下午招标的三期固息债，一年期固息债中标利率3.29%，三年增发债中标收益率3.9013%，七年增发债中标收益率4.1638%。

【外汇】

--中国汇市：人民币跌破6.22收创逾一个月新低，日跌幅为逾13个月最大

人民币兑美元即期周一午后急速下跌，接连洞穿6.20、6.21和6.22三个整数关口，收盘并创逾一个月新低，日跌幅高达0.41%为逾13个月来最大。交易员称，这波急速下跌行情主要是跟随香港离岸人民币快速下跌所致。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收涨3%创逾七年新高，受央企重组及中国版QE预期推动

中国股市沪综指周一收涨3.04%，再创逾七年高点。分析师指出，投资者对于中国版量化宽松以及央企并购重组的预期，成为推高相关板块并拉动股指大幅上涨的主要推手，中国石化、中国石油等大盘权重股的涨停，成为盘中亮点。

--《焦点》中国大型钢铁厂商欣欣向荣，引发出口继续扩大的担忧

铁矿石价格挫跌为中国一些大型钢铁厂商注入活力，但引发出口可能增加的前景，以及与欧盟和印度等国的摩擦亦可能升高。即使中国国内需求萎缩，钢铁产业长期存在产能过剩问题，然较低的铁矿石价格已协助许多大型钢厂在出口创纪录的支持下，2014年的获利表现要好于上年。

--中国企业：印度商界领袖拉坦·塔塔收购中国手机厂商小米的部分股权

印度塔塔集团控股公司的名誉董事长拉坦·塔塔 (Ratan Tata)收购了中国手机生产商小米的部分股权，该交易可能会提升小米在印度这个全球第三大智能手机市场的地位。

--中国个股：数米基金引入蚂蚁金服为控股股东，恒生电子放弃优先认购权

中国互联网巨头--阿里巴巴集团董事局主席马云入主恒生电子后仍有后招。恒生电子上周六公告称，阿里巴巴关联企业蚂蚁小微金融服务集团投资近2亿元人民币控股杭州数米基金销售公司，数米基金的原本控股股东恒生电子放弃优先认购权。

--中港股业绩：万科一季度净利同比下降近六成，预计全年净利保持增长