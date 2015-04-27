英国个股：巴克莱于美国遭控诈骗股东案撤销无望，法官裁定继续进行

路透纽约4月24日 - 巴克莱(Barclays) 未能就遭控以“暗池”(dark pool)交易平台诈骗股东一案，说服美国法官撤销指控，即便巴克莱已公开承诺整顿企业文化。

美国曼哈顿联邦地方法院法官Shira Scheindlin，周五批准代表投资人对巴克莱美国存托股份(ADS) 所提出的诉讼继续进行。

该存托股份股价去年6月26日大跌7.4%，因纽约州总检察长Eric Schneiderman指控巴克莱在自家的“暗池”--即所知的Barclays LX系统中，隐瞒偏袒高频交易员的程度，对他们的活动也轻描淡写。

以Mohit Sahni与Joseph Waggoner为首的股东，指控巴克莱为Barclays LX的安全性进行不实宣传。巴克莱已于2012年6月一宗4.53亿美元的和解案承诺进行监理改革，当时巴克莱遭监管机关指控以不正当手段操控伦敦银行间拆放款利率(Libor)。

Scheindlin表示，投资者提供了“详尽而有力的证据”，指出巴克莱电子交易主管William White试图以对Barclays LX的公开评论，误导视听，而这可能归罪于巴克莱本身。(完)