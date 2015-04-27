修正：-中国汇市：人民币早盘走贬与中间价逆向而行，主受客盘购汇驱动

(修正第二段中措词)

路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期 周一早盘回调，中间价则续创逾三个月新高；上周离岸人民币 与在岸价差倒挂的局面亦在今日逆转，CNH盘中一度失守6.20关口。交易员认为，在人民币窄幅波动并趋于平稳的情况下，客盘购汇驱动市场价与中间价逆向或为短期现象。

他们并称，最新公布的全国规模以上工业企业利润数据对汇市影响有限；中国股市 屡创多年新高有助于吸引游资流入境内，理应会对人民币汇率形成一定支撑，但目前影响亦不明显。因基于美联储加息预期与经济复苏情况而回流美国的资金亦不在少数。

“工业企业盈利应该影响不大，这个数据本身波动就比较大，对汇市影响有限。”一外资行交易员说。

受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规 模以上工业企业利润同比降幅有所缩窄。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势依然严峻。

北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.1979元，上日收报6.195元。今日人民币兑美元中间价 为6.122元，为1月16日以来新高，上日中间价为6.1241元。

交易员们并指出，目前基于A股牛市而流入境内的资金影响暂有限。游资回流美国的趋势亦很明显，热钱涌入中国的压力不比从前。不过在中国GDP减速、降息降准政策接连祭出的情况下，人民币都未呈现出明显的贬值趋势，经过本轮震荡后向升值端突破的概率较高。

“不符合市场但是符合国家需要，就不能只用市场角度来分析了。”上述外资行交易员称。

全球汇市方面，美元本周开局处于守势，此前出炉更多令人失望的美国数据，加强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快升息的预期。围绕希腊债务谈判的担忧，令欧元承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2695/6.2745，上日尾盘为6.2695。

北京时间11:44，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1984/6.2008元，上一交易日尾盘报6.1958元。