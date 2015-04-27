中国债市动态：央行或将启动QE消息提振现券，买盘持续性仍待观察

路透北京4月27日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率整体下行，国债期货亦明显走强，因央行可能将启动量化宽松(QE)的消息提振交易盘买气；此外，资金利率下行势头不减亦对现券形成支撑，利率互换(IRS)持续回落。

交易人士认为，最新工业企业利润数据不佳，亦令宽松政策预期热度不减；不过今日行情主靠利好消息刺激交易盘做多带动，债市方向仍暂不明朗，因而若央行后续政策未能跟进，料收益率下行走势难以持续。

“现在市场本身没有动力，出政策(收益率)就跌，不出政策就震荡；今天传QE消息，长债收益率就下4-5bp(基点)，短债也下了一点，没有长债明显，”上海一券商交易员称。

路透此前援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

北京一银行交易员则指出，近来经济数据低迷令政策宽松预期难消，因而今日量化宽松消息一来，买盘便随之浮现，“因为市场本身没有什么方向，消息出来，交易盘顺势做一把。”

受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规模以上工业企业利润同比降幅有所缩窄。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势依然严峻。

剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价收益率 在3.8400%/3.8000%，上日尾盘为3.8900%/3.8000%。