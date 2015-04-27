中国货币市场：主要回购利率稳中小跌，存准退款助资金供给愈发宽裕

路透上海4月27日 - 中国银行间市场周一主要回购利率续小跌，七天回购加驻再创逾13个月新低。交易员表示，今日例行存款准备金顺延调整，继央行年内第二次降准之后，多数机构均有资金退回，带动场内流动性愈发宽裕。

他们并指出，当前资金利率已处于阶段性低位，经济下行压力下宽松基调难改，虽然新一轮IPO启动在即，但料冲击有限，资金面整体宽松局面短期仍将持续。

“今天感觉更松了啊，应该是不少机构都退准了吧，其他家不知道，我家就几个亿，钱很多，”上海一银行交易员称，出长期资金都没需求，后来只好改成出隔夜了。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。如期间适逢节假日或周末，例行调整日将顺延至下一工作日。

华北一银行交易员称，目前资金面非常宽松，新股等发行估计扰动有限；虽然流动性预期乐观，但是仍需要关注未来大量地方债供给对资金可能造成的抽离影响；同时中国量化宽松也可能是为了提振经济而推出，亦不排除央行“放长钱，收短钱”，启动正回购的可能性。

中国证监会上周四称核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，并适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。

路透援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7653 1.7954 -3.01

七天 2.4105 2.4237 -1.32

14天 3.0655 3.0809 -1.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0100 1.0300 +98.00

七天 1.8500 1.0000 +85.00

14天 3.1000 1.8050 +129.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8500 1.8900 -4.00

七天 2.4700 2.6000 -13.00

14天 3.1000 3.0900 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.8060 1.8510 -4.50

七天 2.4510 2.4880 -3.70

三个月 4.1610 4.2641 -10.31