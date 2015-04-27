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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 12:48 BJT

《全球汇市》美元因美国数据疲弱处于守势，希腊债务忧虑令欧元承压

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0858 1.0872 -0.13 -10.24 1.2097

美元/日圆 118.91 118.97 -0.05 -0.64 119.68

欧元/日圆 129.11 129.34 -0.18 -10.82 144.78

美元/瑞郎 0.9543 0.9540 +0.03 -4.00 0.9941

英镑/美元 1.5181 1.5186 -0.03 -2.52 1.5573

美元/加元 1.2157 1.2178 -0.17 +4.64 1.1618

澳元/美元 0.7818 0.7812 +0.08 -4.29 0.8168

新西兰元/美元 0.7616 0.7605 +0.14 -2.32 0.7797

澳元/日圆 92.960 92.940 +0.02 -4.90 97.750

新西兰元/日圆 90.560 90.480 +0.09 -2.95 93.310

英镑/日圆 180.52 180.67 -0.08 -3.14 186.38

澳元/新西兰元 1.0263 1.0265 -0.02 -1.97 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/陈宗琦/白云/孙茉莉; 审校 白云/张涛/于春红/龚芳)

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