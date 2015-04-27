《焦点》日债回报低迷，日本寿险商求“财”若渴将续购外国债券

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“我们在当前汇率水平不会增持未对冲外国债券，但若日圆升值就会加码，”日本第一生命保险投资计划部门副总Yasuyuki Watanabe表示。
“如果美元逼近110日圆的话，我们会考虑增购未对冲外国债券，”Watanabe指出。日本第一生命保险为日本第二大保险业者。
至于国内债券，保险业者将持续作为主要资产，但多数业者将略微减码或限制新的投资。
日本生命保险投资计划部门总经理Kazuo Sato指出，该公司长久以来将七成左右资金配置在日圆固定收益商品的政策正暂时搁置，因其收益率过低。该公司为日本最大的保险业者。
“这些时日以来，我们无法买到想要的量。每当我们丢稍微大一点的单，市场就会波动。因此，我们只买到因应流动性需求所需的最低量。只要收益率维持低档，我们就会维持这个立场，”Sato表示。
由于日本央行在市场大举购进日本公债，导致其他买家可购买的数量有限，日本10年期公债收益率 即盘旋在0.285%，逼近1月时触及的纪录低位0.195%。(完) (编译 汪红英/李爽/龚芳; 审校 戴素萍)
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