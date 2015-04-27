《中国债市每日综述》现券收益率和IRS均走低，多渠道放松预期提振情绪

* 现券收益率和IRS普降，国债期货涨势更甚

* 央行可能多渠道放松预期激发看多情绪

* 地方债等供给压力仍在，不可马上过于乐观

路透上海4月27日 - 中国银行间债市周一现券收益率和利率互换(IRS)双双下行，幅度在5个基点(bp)左右，国债期货涨势更为明显。因中国央行可能多渠道放松等政策预期，提振市场做多情绪。

交易员认为，近期政策性金融债等发行频率有所提高，加之地方债如何发行未有最终结论，未来大批供给压力未消，暂时还不能轻易转向完全乐观。

路透此前援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策(QE)--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

北京一银行交易员称，受未来政策多渠道放松预期刺激，今日现券收益率和IRS均走低。“变数是地方债，怎么搞还不知道。”

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价收益率 在3.8000%/3.7800%，上日尾盘为3.8500%/3.8000%。

新债发行市场上，农发行今日下午招标了一年、三年和七年期三期债，投标倍数均在2倍以上。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.405元人民币，较上日结算价上涨0.54%；10年期国债主力合约T1509 收报97.760元，较上日结算价上涨0.78%。

**存准退款助资金供给愈发宽裕**

银行间市场主要回购利率续小跌，七天回购加权利率再创逾13个月新低。交易员表示，今日例行存款准备金顺延调整，继央行年内第二次降准之后，多数机构均有资金退回，带动场内流动性愈发宽裕。

他们并指出，当前资金利率已处于阶段性低位，经济下行压力下宽松基调难改，虽然新一轮IPO启动在即，但料冲击有限，资金面整体宽松局面短期仍将持续。

“今天感觉更松了啊，应该是不少机构都退准了吧，其他家不知道，我家就几个亿，钱很多，”上海一银行交易员称，出长期资金都没需求，后来只好改成出隔夜了。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。如期间适逢节假日或周末，例行调整日将顺延至下一工作日。

华北一银行交易员称，目前资金面非常宽松，新股等发行估计扰动有限；虽然流动性预期乐观，但是仍需要关注未来大量地方债供给对资金可能造成的抽离影响；同时中国量化宽松也可能是为了提振经济而推出，亦不排除央行“放长钱，收短钱”，启动正回购的可能性。