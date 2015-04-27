《热点透视》汇丰出走伦敦，远远谈不上去意已决

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay

路透伦敦4月24日 - 汇丰控股 是不是要离开伦敦，还远没有定论。这家总部设在英国却以新兴市场业务为主的银行在4月24日股东年会召开之前发表声明，有意向外界昭示，该行正在积极考虑哪里是最适合它设立总部的地方。出走的理由可能比以往都更加清晰，近期公众因为汇丰瑞士分支协助逃税的旧案对主席范智廉(Douglas Flint)和行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)大加抨击，也将加强银行内部的决心。但这绝不是说事情已经确定无疑了。

英国的银行嚷嚷着要迁走，很多时候似乎是为了吓唬政府和英国审慎监管局(PRA)，要他们修改对银行业不利的政策。大概从金融危机以来，银行威胁要搬家的例子屡见不鲜，但并没有什么大型金融机构离开英国。不过银行业者也并非完全放空话，其背后还是有真实意图的；据一位了解情况的人士称，就汇丰而言，迁离伦敦的意见就是该行股东主导的。

原因相当明显。英国当局2015年对汇丰的银行资产征税可能达到15亿美元，自2011年以来增长了将近两倍。2014年这方面支出占到税前利润的8%。而对于一家业务以海外为主的银行来说，全球业务税后利润还要再被抽一道，这让人尤其烦恼。如果中左派工党在下月大选中获胜，那么汇丰的负担只能进一步加重；目前该行不但背负着10-20亿英镑的税收成本，还要忍受“围栏(ring-fencing)”政策带来的不便。该政策意味着汇丰的英国零售部门将不得不由一套单独的班底来运营。

如果汇丰总部在伦敦甚至欧盟以外，还有一些不那么显眼的监管问题可能也会有所不同。在英国所谓的“资深经理人制度”下，高管可能会因行为不当而锒铛入狱。欧盟对奖金的限制让汇丰的市场交易业务与美国同业相比缺乏竞争力。全球对于自救安排债务工具的规定可能会十分苛刻，但却不适用于许多新兴市场银行。

但对汇丰来说，可行的几个总部选址地却算不上什么天堂。新总部最有可能设在香港，但那里的民众骚乱令人忧虑，其在中国享有的特区地位也将在2047年终止。香港目前的企业税率为16.5%，吸引力也大不如前，目前英国的企业税率已经从2007年时的30%降至21%。此外，如果一家业务面向全球的银行把上海作为总部所在地，也显得颇为古怪，因为那里长期以来资本帐都是不开放的。新加坡经常被看成是汇丰竞争对手--渣打的一个选择，但搬到那里，或者说搬到任何中国以外的地区，都会损害与中国政府之间那至关重要的关系。而且不管搬到哪里，都会涉及一大笔搬迁成本。而且如果未来遭遇危机，还要费一番唇舌来说服当地政府同意为汇丰庞大的资产提供支持。目前该银行净资产为2.6万亿美元。

留在伦敦不走，监管、经济以及声望方面的成本都已经升高。但香港和上海作为新总部最可行的选址地，也都带有不小的风险。汇丰最好的选择是说服当局改革英国银行业税收制度，再摆出一个有说服力的观点：如果汇丰留下，可以对英国的另一项政策有所帮助--鼓励中国企业来英国做生意。

然而，同以往任何时候相比，现在的决定都更加让人觉得如履薄冰。(完)