主要国家经济指标预测--4月28日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者信心指数 4月 正94 正93 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.6% +3.0% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整房价指数(较前月)2月 +0.8% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平 房价指数(较上年同期) +4.7% +4.6% 1400 美国消费者信心指数 4月 102.5 101.3 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 4月 -- 负8 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 76 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 40.6 38.7 出口(亿新西兰元) 44.0 39.2 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.41 顺差0.5 截至3月的一年 逆差27.4 逆差21.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国进口物价(较前月) 3月 +1.0% +0.5% (较上年同期) -1.4% -1.4% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 正1 正4 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月初值 57.4 -- 服务业PMI 57.8 -- 1430 美国达拉斯联储制造业产出指数 4月 -4.7 -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -9.7% -7.3% (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。