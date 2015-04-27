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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--4月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  
    0645 法国消费者信心指数                             4月         正94        正93
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季初值        +0.5%       +0.6%
                           (较上年同期)                            +2.6%       +3.0%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整房价指数(较前月)2月        +0.8%       +0.9%
                            未经季节调整房价指数(较前月)           +0.2%        持平
                              房价指数(较上年同期)                 +4.7%       +4.6%
    1400 美国消费者信心指数                             4月        102.5       101.3
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                   4月          --          负8
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                     5月          --           76  
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         3月        40.6         38.7
               出口(亿新西兰元)                                    44.0         39.2
               贸易收支(亿新西兰元)                            顺差3.41      顺差0.5
                                              截至3月的一年    逆差27.4     逆差21.8
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
    0600 德国进口物价(较前月)                            3月        +1.0%      +0.5%
                     (较上年同期)                                   -1.4%      -1.4%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 4月          正1        正4
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           4月初值         57.4        --
                   服务业PMI                                         57.8        --
    1430 美国达拉斯联储制造业产出指数                    4月         -4.7        --
    2350 日本零售销售(较上年同期)                        3月        -9.7%      -7.3%
(完)

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