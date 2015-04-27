美国个股：EBay在欧盟反垄断调查中力挺谷歌--金融时报

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月27日 - 英国金融时报报导称，EBay 执行长John Donahoe支持谷歌(Google) 在反垄断案中为自己辩护时所提出的论据，称两家公司在网上购物方面是直接的竞争对手。
Donahoe在接受金融时报采访时说，不同区域之间在线商务的壁垒已经被打破。其讲话突显出欧盟起诉谷歌所面临的挑战。
欧盟指控谷歌歪曲网络搜索结果，从而有利于自己的购物服务，以此欺骗消费者和竞争对手。之前欧盟进行了五年的调查，调查结果可能导致修改在线商务的有关规定。
谷歌在一个博客发帖称，该公司极为不赞同欧盟的异议声明，并将寻找理由来说明，其产品促进了竞争且对消费者有利。
由于美国正常上班时间已过，未能联系到EBay和谷歌置评。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。