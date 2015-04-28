台湾货币市场：5月提存期资金预期变化一览表

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月28日 - 台湾货币市场5月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)245.30亿台币： 05/01 24.00亿台币 05/04 1,216.00亿台币 05/05 5,959.00亿台币 05/06 1,475.30亿台 币 05/07 2,013.50亿台 币 05/08 569.00亿台币 05/11 2,055.50亿台 币 05/12 968.00亿台币 05/13 1,944.50亿台 币 05/14 1,414.20亿台 币 05/15 2,024.50亿台币 05/18 639.00亿台币 05/19 5,651.00亿台币 05/20 2,246.50亿台币 05/21 2,884.50亿台 币 05/22 223.00亿台 币 05/25 6,754.30亿台 币 05/26 1,982.50亿台 币 05/27 36.00亿台 币 05/28 19.00亿台 币 05/29 4.00亿台币 06/01 26.00亿台币 06/02 66.00亿台币 06/03 50.00亿台币 --公债还本付息49.1875亿台币。 5/08 90甲4期14息 13.875亿台币 5/13 94甲5期10息 6.75亿台币 5/24 101乙2期3息 3.75亿台币 5/26 100乙1期4息 5.25亿台币 5/27 93甲6期11息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期1息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/5：央行发行一年期定存单，金额预定1,300亿台币，4日标售。 --5/11：央行发行两年期定存单，金额预定200亿台币，8日标售。 --5/15：财政部发行30年期公债104/8期，预估金额300亿台币，12日标售。 --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。