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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 17:07 BJT

台湾货币市场：5月提存期资金预期变化一览表

路透台北4月28日 - 台湾货币市场5月提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)245.30亿台币：    
      05/01                     24.00亿台币
      05/04                  1,216.00亿台币
      05/05                  5,959.00亿台币
      05/06                    1,475.30亿台
                                         币
      05/07                    2,013.50亿台
                                         币
      05/08                    569.00亿台币
      05/11                    2,055.50亿台
                                         币
      05/12                    968.00亿台币
      05/13                    1,944.50亿台
                                         币
      05/14                    1,414.20亿台
                                         币
      05/15                  2,024.50亿台币
      05/18                    639.00亿台币
      05/19                  5,651.00亿台币
      05/20                  2,246.50亿台币
      05/21                    2,884.50亿台
                                         币
      05/22                      223.00亿台
                                         币
      05/25                    6,754.30亿台
                                         币
      05/26                    1,982.50亿台
                                         币
      05/27                       36.00亿台
                                         币
      05/28                       19.00亿台
                                         币
      05/29                      4.00亿台币
      06/01                     26.00亿台币
      06/02                     66.00亿台币
      06/03                     50.00亿台币
 
    --公债还本付息49.1875亿台币。 
      5/08       90甲4期14息     13.875亿台币
      5/13       94甲5期10息       6.75亿台币
      5/24       101乙2期3息       3.75亿台币
      5/26       100乙1期4息       5.25亿台币
      5/27       93甲6期11息    13.5625亿台币
      5/28       103甲8期1息       6.00亿台币
 
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --5/5：央行发行一年期定存单，金额预定1,300亿台币，4日标售。
    --5/11：央行发行两年期定存单，金额预定200亿台币，8日标售。
    --5/15：财政部发行30年期公债104/8期，预估金额300亿台币，12日标售。
    --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 
    --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)            
    注：*表新增或更新。    

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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