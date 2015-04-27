新兴汇市：低迷美国数据提振亚币，资金流入股市激励台币和韩元上涨

数据让人进一步认为，美联储在周二开始的两天政策会议上，可能不 会暗示立即收紧货币政策。 “美联储本周不大可能改变有关利率的评论，”Samsung Futures在 首尔的研究主管Jeong My-young表示。“这将促使美元走势进一步修正， 令亚洲货币升值。” 马币(林吉特)兑美元涨0.6%报3.5590，为2月16日以来最强。 马来西亚石油出口企业买进马币用于月底结算，外资则在无本金交割 远期外汇(NDF)市场 买入马币。 亚洲 当日 今年以来 20 14年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 118.95 118.99 +0.03 +0.60 1 19.66 坡元 1.3309 1.3325 +0.12 -0.37 1 .3260 台币 30.570 31.051 +1.57 +3.76 3 1.718 韩元 1073.45 1079.40 +0.55 +2.41 10 99.30 泰铢 32.61 32.53 -0.25 +0.89 32.90 菲律宾披索 44.24 44.25 +0.02 +1.08 44.72 印尼卢比 12950.00 12915.00 -0.27 -4.40 123 80.00 印度卢比 63.63 63.56 -0.10 -0.94 63.03 马币 3.5610 3.5810 +0.56 -1.81 3 .4965 人民币 6.1975 6.1950 -0.04 +0.10 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李春喜/郑茵 审校 王兴亚/张涛)