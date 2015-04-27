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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 13:43 BJT

新兴汇市：低迷美国数据提振亚币，资金流入股市激励台币和韩元上涨

数据让人进一步认为，美联储在周二开始的两天政策会议上，可能不
会暗示立即收紧货币政策。
    
    “美联储本周不大可能改变有关利率的评论，”Samsung Futures在
首尔的研究主管Jeong My-young表示。“这将促使美元走势进一步修正，
令亚洲货币升值。”
    
    马币(林吉特)兑美元涨0.6%报3.5590，为2月16日以来最强。
    
    马来西亚石油出口企业买进马币用于月底结算，外资则在无本金交割
远期外汇(NDF)市场 买入马币。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   20
14年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            118.95    118.99   +0.03   +0.60    1
19.66
    坡元            1.3309    1.3325   +0.12   -0.37    1
.3260
    台币          30.570    31.051   +1.57   +3.76    3
1.718
    韩元           1073.45   1079.40   +0.55   +2.41   10
99.30
    泰铢             32.61     32.53   -0.25   +0.89     
32.90
    菲律宾披索       44.24     44.25   +0.02   +1.08     
44.72
    印尼卢比      12950.00  12915.00   -0.27   -4.40  123
80.00
    印度卢比       63.63     63.56   -0.10   -0.94     
63.03
    马币            3.5610    3.5810   +0.56   -1.81    3
.4965
    人民币          6.1975    6.1950   -0.04   +0.10    6
.2040
    (完)
    
      
      
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    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
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    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 李春喜/郑茵 审校 王兴亚/张涛)

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