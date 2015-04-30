重发-美国个股：中国华信获准竞标惠普拟出售的在华企业网络业务--消息

(重发以增加参与采访的记者名)

路透北京4月30日 - 据多位消息人士透露，中国国家发改委已批复同意中国华信邮电经济开发中心竞标美国个人电脑生产商--惠普 拟出售的在华企业网络业务，该标的资产投资额将超过20亿美元。

惠普此前有意出售其全资持有的华三通信(H3C)及中国惠普企业业务集团51%股权，惠普对上述标的资产曾提出了55亿美元初始报价。

另据公开信息和消息人士透露，今年3月底向惠普提交报价的战略投资者中，经确认只有中国华信与清华紫光进入最终阶段的交易谈判，其中清华紫光报价较其他参与竞标者最高报价高20%左右。

根据中国《境外投资项目核准和备案管理办法》，对于中方投资额20亿美元及以上，并涉及敏感行业的境外投资项目，必须由国家发改委提出审核意见并报国务院核准。备案管理所涉及的敏感行业包括基础电信运营等行业。

中国华信副总刘钧表示，华三通信(H3C)及中国惠普企业业务集团51%股权项目所涉及行业属信息安全较为敏感领域，同时华三通信在中国信息通信领域市场占有率较高，因此取得国家对交易的认可很重要。

金杜律师事务所熊进表示，从机制上来讲，中国外管局会要求企业拿到发改委备案之后才会允许外汇出境。

但清华紫光和惠普中国均表示谈判仍在进行，据知情人士透露，惠普方面仍未确定最终哪家公司更具优势，晚些时候惠普可能邀请两家公司代表到惠普总部进行谈判。

惠普中国和国家发改委表示对上述消息不予置评。

华尔街日报去年10月曾报导称，在美国政府监控计划的消息曝出之后，诸如思科 、IBM 和微软 等美国科技公司都受到牵连，其在中国的业务面临麻烦。由于惠普想继续利用H3C的低生产成本，可能在该公司保留数量不小的少数股权。

据公司官网，中国华信成立于1993年，是原邮电部直属企业，2000年，划归中国电信集团。2011年7月，国务院国有资产监督管理委员会将中国华信股权划转中国国新控股公司持有。（完） (发稿 张晓翀/Gerry Shih；; 审校 杨淑祯)