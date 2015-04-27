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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 16:12 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月27日

路透伦敦4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           338,425              +750
    锡             9,370                -5
    铅           184,825              +850
    锌           478,725            -2,650
    铝         3,842,725            -6,250
    镍           436,542              +984
    铝合金        24,200              -160
    NASAA         57,680              -580
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据      库存分布            品种  库存数据    库存分布
 种                                                       
 铜   MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅    <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                                              S>          
 铝   MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡    <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                                              S>          
 锌   MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                        金    S>          
 镍   MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                        A     S>          
 
 (编译 艾茂林; 审校 王洋)

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