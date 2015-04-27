日本股市：微幅收低，央行会议即将召开令风险偏好受到抑制

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月27日 - 日本股市周一在交投淡静中微幅收低，由于企业陆续公布财报，而且本周稍后将有一些重大事件，其中包括日本及美国央行的会议，因此投资者较为谨慎。
日经指数 收低0.2%报19,983.32点。
东证股价指数 持平于1,619.07点，成交量为18.7亿股，为4月14日以来最低成交量。JPX-日经400指数 涨0.1%至14,686.28。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。