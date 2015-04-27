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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 14:14 BJT

日本股市：微幅收低，央行会议即将召开令风险偏好受到抑制

路透东京4月27日 - 日本股市周一在交投淡静中微幅收低，由于企业陆续公布财报，而且本周稍后将有一些重大事件，其中包括日本及美国央行的会议，因此投资者较为谨慎。

日经指数 收低0.2%报19,983.32点。

东证股价指数 持平于1,619.07点，成交量为18.7亿股，为4月14日以来最低成交量。JPX-日经400指数 涨0.1%至14,686.28。(完)

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