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市场报道 | 2015年 4月 27日 星期一 14:17 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘：开局平静，本周将有一系列重要事件

0803GMT
    
    * 澳元/美元涨0.13%；新西兰元/美元涨0.46%；美元/日圆跌0.04%；
美元/马币跌0.67%
    * 日经指数跌0.18%；沪综指涨2.25%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指
数上涨0.54%；美国10年期公债收益率报1.8999%
    * 德国总理梅克尔与希腊总理齐普拉斯同意保持联络以达成协议[nL8
N0XN0QN]
    * 英国工党称未与苏格兰民族党(SNP)达成协议 
    * 日债回报低迷，日本寿险商求“财”若渴将续购外国债券 
(完)
   
      
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X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             
    
    
    
    

 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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