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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 14:32 BJT

中国新债：进出口行周四将招标增发至多120亿元三期债，期限3/5/10年

路透北京4月27日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(30日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币三期固息债，期限为三年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债中，三年品种为该行今年第九期第二次增发，五年品种为今年第六期第六次增发，10年期品种为今年第八期第三次增发；票面利率依次为4.02%、4.10%和4.29%。具体发行条款如下：

2015年第九、六、八期增发债

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招标规模上限 各为40亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 3/5年：4月30日10:00-11:00

10年：4月30日10:00-11:20

中标方式 单一价格(荷兰式)

起息日 3年：4月20日；5年：3月24日；10年：4月7日

缴款日 5月5日

分销期 4/30-5/5

上市日 5月11日

发行手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌； 审校 边竞/林高丽)

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