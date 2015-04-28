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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：4月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月28日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期1,872.50亿台币。    
        
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。     
    ---------------------------------------------- 
 
    **宽松因素：  
    --央行存单到期 1兆(万亿)1,056.3亿台币：
             04/29                          4,675.50亿台币
             04/30                          6,380.80亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    **紧缩因素：
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。    
    注：*表新增或更新。(完)     

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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