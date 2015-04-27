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市场报道 | 2015年 4月 27日 星期一 14:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元或处于暴风雨前的宁静

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    * 本周重大事件风险包括欧洲央行及美联储会议、美国国内生产总值
(GDP)以及供应管理协会(ISM)采购经理人数据
    * 希腊需要在5月初达成救助协议 
    * 事件风险支撑欧元/美元一个月期波动率维持在12.2%，但现汇呈现
区间波动
    * 美债/德债利差较上周收窄3-4个基点，支持空头回补
    * 欧元空头仓位仍相当可观 (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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