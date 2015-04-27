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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 14:30 BJT

韩国汇市：韩元升至三个月高位，因美元全线下跌且外资买进韩股

路透首尔4月27日 - 韩元兑美元周一攀升至三个月高点，受到外资持续买入韩股的提振，另外美国公布低迷数据后美元全线走疲。

韩元兑美元 国内市场收高0.6%至1,073.0，创1月16日以来最强水准；上周五收于1,079.4。

当地交易商称，他们察觉外汇当局疑似买入美元进行干预，间接遏制韩元兑美元和日圆的升势。(完)

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(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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