英国个股：苏皇向日本瑞穗售出更多的北美贷款投资组合

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦4月27日 - 苏格兰皇家银行 已向瑞穗金融集团 进一步售出北美贷款投资组合，苏皇目前正继续脱手那些不想持有的全球资产，以便更好的专注于国内贷款业务。
苏皇表示，售给瑞穗的新组合包括56亿美元的贷款承诺。苏皇通过该交易可获得5亿美元现金，整体减记的损失约为3,000万美元。英国政府拥有苏皇80%的股权。
苏皇在2月同意把美国和加拿大市场的贷款承诺售予瑞穗，总价值30亿美元。这也是日本大型银行在进行海外交易中数额最大的一笔。（完）
(编译 高琦 审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。