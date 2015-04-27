英国个股：苏皇向日本瑞穗售出更多的北美贷款投资组合

路透伦敦4月27日 - 苏格兰皇家银行 已向瑞穗金融集团 进一步售出北美贷款投资组合，苏皇目前正继续脱手那些不想持有的全球资产，以便更好的专注于国内贷款业务。

苏皇表示，售给瑞穗的新组合包括56亿美元的贷款承诺。苏皇通过该交易可获得5亿美元现金，整体减记的损失约为3,000万美元。英国政府拥有苏皇80%的股权。

苏皇在2月同意把美国和加拿大市场的贷款承诺售予瑞穗，总价值30亿美元。这也是日本大型银行在进行海外交易中数额最大的一笔。（完）