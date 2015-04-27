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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 15:05 BJT

美股业绩：搜狐第一季营收4.55亿美元优于预期

路透4月27日 - 搜狐周一公布：

* 第一季营收为4.55亿美元，I/B/E/S预估为4.393亿美元

* 预计第二季基于非公认会计原则(GAAP)每股亏损0.90至1.15美元

* 预计第二季基于GAAP每股亏损1.15至1.40美元

* 预计第二季营收为4.60至4.90亿美元

* 2015年第一季营业利润为300万美元(前季为亏损3,400万美元)，上年同期为亏损6,900万美元

* 第一季基于GAAP的每股亏损为0.81美元(完)

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