美股业绩：搜狐第一季营收4.55亿美元优于预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月27日 - 搜狐周一公布：
* 第一季营收为4.55亿美元，I/B/E/S预估为4.393亿美元
* 预计第二季基于非公认会计原则(GAAP)每股亏损0.90至1.15美元
* 预计第二季基于GAAP每股亏损1.15至1.40美元
* 预计第二季营收为4.60至4.90亿美元
* 2015年第一季营业利润为300万美元(前季为亏损3,400万美元)，上年同期为亏损6,900万美元
* 第一季基于GAAP的每股亏损为0.81美元(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。