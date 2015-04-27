《RUSSELL专栏》铁矿石与石油市场均供过于求，但原因不尽相同

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
他们目前试图把一件不得不做的事，说成像是好事一桩，宣称他们的低成本模式，让适者生存策略变成一个好主意。
话说回来，2008年全球衰退前的油价高涨之势，播下了如今产量提高的种子。
2008年油价飙升至接近每桶150美元，OPEC是否为元凶，还有很多争议。
但对于阻止近期的油价跌势，除了断然减产，将市场份额拱手让给持续全力生产的对手之外，OPEC所能做的似乎有限。
铁矿石生产商与沙特的结论都是，比起拥有较高价格但是让对手受惠，不如牢牢掌握市场份额。
两者都对情势做出了合乎逻辑的因应。
长期来看，石油生产商较有可能倒吃甘蔗，因为油市供应过剩的情况不如铁矿石市场严峻，而且未来的需求成长前景也远优于铁矿石。
鉴于如今铁矿石供应过剩已是结构性的问题，而且成长需求可能很多年都还无法消化掉供应过剩，铁矿石生产商为自作孽付出代价的时间可能要更久一些。(完) (译文审校 王洋/蔡美珍/高琦/艾茂林)
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