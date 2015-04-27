修正-国际油市：油价接近四个半月高位，因美国活跃钻机数减少且也门冲突升级

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：修正原文中的美国原油代码错误。)
路透新加坡4月27日 - 布兰特油价周一守在每桶65美元上方的四个半月高位附近，对也门冲突将导致中东原油供应中断的担忧情绪提供支撑，显示美国页岩油产量可能已开始减少的迹象也带来扶助。
据Baker Hughes数据，美国活跃的原油钻机数量连续第20周减少，降至2010年以来最低，激起对美国油产量将减少的预期。
0623GMT时，布兰特原油期货 小跌0.05美元，报每桶65.23美元，上周周线连续第三周收高，并触及12月10日曾创下的高位65.80美元。
美国原油 下跌0.14美元至每桶57.01美元，上周连续第六周录得涨幅，创2014年第一季以来最长连涨。
“油价若要维持近期涨势，则需要需求增强且供应面做出切实反应，”巴克莱分析师在报告中称。
“马车冲在了马前面，我们对于近期内油价进一步上涨持谨慎看法。”
高盛分析师在4月24日的报告中称，最新活跃钻机数量预示美国第二和第三季石油产量略微减少，第四季日产量较上年同期料增加20万桶。
高盛还指出，明年的日产量料增加28万桶，原因是生产率提高以及未完工油井积压。(完)
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(编译 白云/王兴亚；审校 李春喜/张涛)
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