台湾股市：连四涨续攀15年新高，万点关卡尚待反覆试炼

路透台北4月27日 - 台湾股市周一收升续创15年高位，并录得连续第四日上涨。分析师表示，今天盘中一如市场预期升破万点大关，但万点关卡较难一蹴可几（一蹴而就）、尚待反覆测试，致终场未能站稳万点上方，预计周三摩台指可望拉高结算，短线利于指数向上攻坚。

大盘加权股价指数 收报9,973.12点，涨0.60%；此前收盘高位为2000年4月11日的10,068.05点；盘中高点来到10,002.58点，同创15年盘中新高，前高为2000年4月12日的10,149.32点；今日成交初值 为1,301.59亿台币，上交易日修正后为1,686.37亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日台股成交量较上日减少三成，显示万点附近市场操作趋于谨慎，致今日出现量价背离的情况，加以陆股及港股今日大涨也让台股热度稍有冷却，预期万点关卡仍要经过多次试炼。

〞外资上周五出现单日历史上第三大买超，不可能一下子没有戏唱。〞他说。

他并称，基于外资近期偏多操作，摩台指周三有望拉高结算，将推升台股指数续创新高，但短线指数拉高至10,100-10,300点附近料会出现压力，推估本周台股主要交投区间落在9,850-10,300点。

此外，国泰证期顾问处协理简伯仪指出，短线台股量能若维持在五日均量1,130亿台币以上，台股指数有机会续往上扬，且在轧空手效应下，也有利于资金行情持续延烧。目前指数来到15年新高附近，指数上方没有压力，不要对指数高位预设立场。

亚洲股市今天涨多跌少，当地时间14:40，以中国沪综指 的2.86%涨幅为最高，其次为港股 的1.67%涨幅，至于韩股 及日本股市 则是小跌。

美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。 (完)