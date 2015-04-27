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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 15:37 BJT

德国个股：德意志银行称，正考虑德国邮政银行IPO以外选项--财务长

IPO被视为是最安全的选项，其潜在收入并不是德意志银行退出这个七年前收购业务的主要原因。

Krause称，“剥离德国邮政银行投资的一大好处，并不是来自于出售价格，而是来自于释出风险加权资产(RWA)。”

德意志银行拒绝评论中国华夏银行 持股状况，但执行长Anshu Jain称，该行仍将致力于发展中国业务。

消息人士告诉路透，德意志银行收到至少一家中国金融机构的报价，要收购该行所持中国华夏银行的20%股份。不过目前距离达成交易尚远。 (完) (编译 张明钧; 审校 王洋/于春红)

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