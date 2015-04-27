德国个股：德意志银行称，正考虑德国邮政银行IPO以外选项--财务长

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
IPO被视为是最安全的选项，其潜在收入并不是德意志银行退出这个七年前收购业务的主要原因。
Krause称，“剥离德国邮政银行投资的一大好处，并不是来自于出售价格，而是来自于释出风险加权资产(RWA)。”
德意志银行拒绝评论中国华夏银行 持股状况，但执行长Anshu Jain称，该行仍将致力于发展中国业务。
消息人士告诉路透，德意志银行收到至少一家中国金融机构的报价，要收购该行所持中国华夏银行的20%股份。不过目前距离达成交易尚远。 (完) (编译 张明钧; 审校 王洋/于春红)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。