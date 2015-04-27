德国个股：德意志银行称，正考虑德国邮政银行IPO以外选项--财务长

IPO被视为是最安全的选项，其潜在收入并不是德意志银行退出这个七年前收购业务的主要原因。

Krause称，“剥离德国邮政银行投资的一大好处，并不是来自于出售价格，而是来自于释出风险加权资产(RWA)。”

德意志银行拒绝评论中国华夏银行 持股状况，但执行长Anshu Jain称，该行仍将致力于发展中国业务。