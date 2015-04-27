企业并购：应用材料与Tokyo Electron放弃合并，因遭遇监管难题

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月27日 - 日本Tokyo Electron Ltd 及美国应用材料< 周一表示，两家公司已经放弃合并计画，称原因在于与美国反垄断监管机构存在不同见解；两家公司合并交易的总值可能超过100亿美元。
应用材料为全球最大半导体设备制造商，该公司于2013年9月同意全数以股票收购Tokyo Electron。
应用材料称，双方都不必支付给对方分手费。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。