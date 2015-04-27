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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 14:54 BJT

企业并购：应用材料与Tokyo Electron放弃合并，因遭遇监管难题

路透东京4月27日 - 日本Tokyo Electron Ltd 及美国应用材料< 周一表示，两家公司已经放弃合并计画，称原因在于与美国反垄断监管机构存在不同见解；两家公司合并交易的总值可能超过100亿美元。

应用材料为全球最大半导体设备制造商，该公司于2013年9月同意全数以股票收购Tokyo Electron。

应用材料称，双方都不必支付给对方分手费。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)

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