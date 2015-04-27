《焦点》银矿商积极切入黄金业务，为银价重挫的乌云镶上金边

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
大型基金经理人对银矿商分散押注的举动，通常抱持同情的态度。
“不论他们开采的是银矿、金矿或者两者都有，对我而言并没有差别。重点是矿产的品质与公司的状况，而非大宗商品本身，”Van Eck Global投资组合经理Joseph Foster表示。Van Eck Global为贵金属行业最大的机构投资者之一。
尽管银价走势通常追随金价起伏，但银价的波动性更大，因为市场规模小很多。
因此，金价上涨时，银价涨势通常表现优于金价；而当金价下跌时，银价表现又更为疲弱。(图表参见：link.reuters.com/jec64w)
不过并非所有人都认为矿商的多样化经营是合理的。
温哥华First Majestic Silver Corp 执行长Keith Neumeyer表示，在银价相对于黄金接近历史低点之际买进金矿毋宁是“荒谬的”。该公司在墨西哥拥有五座银矿场。
“他们应该买的是白银企业。或者黄金公司应该买进白银，”Neumeyer表示，“如果等到银价走势再起时，他们将后悔当初的决定。”(完) (编译 蔡美珍/郑茵/高琦/陈宗琦；审校 张若琪/艾茂林/于春红)
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