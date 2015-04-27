《焦点》银矿商积极切入黄金业务，为银价重挫的乌云镶上金边

大型基金经理人对银矿商分散押注的举动，通常抱持同情的态度。

“不论他们开采的是银矿、金矿或者两者都有，对我而言并没有差别。重点是矿产的品质与公司的状况，而非大宗商品本身，”Van Eck Global投资组合经理Joseph Foster表示。Van Eck Global为贵金属行业最大的机构投资者之一。

尽管银价走势通常追随金价起伏，但银价的波动性更大，因为市场规模小很多。

因此，金价上涨时，银价涨势通常表现优于金价；而当金价下跌时，银价表现又更为疲弱。(图表参见：link.reuters.com/jec64w)

不过并非所有人都认为矿商的多样化经营是合理的。

温哥华First Majestic Silver Corp 执行长Keith Neumeyer表示，在银价相对于黄金接近历史低点之际买进金矿毋宁是“荒谬的”。该公司在墨西哥拥有五座银矿场。

“他们应该买的是白银企业。或者黄金公司应该买进白银，”Neumeyer表示，“如果等到银价走势再起时，他们将后悔当初的决定。”(完) (编译 蔡美珍/郑茵/高琦/陈宗琦；审校 张若琪/艾茂林/于春红)