重发-全球金市：金价在每盎司1,200美元下方挣扎，关注美联储会议

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路透新加坡4月27日 - 金价周一徘徊在五周低点附近，各地股市走强损及黄金的避险魅力，同时投资人将焦点放在美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议，以寻求美国升息时点线索。

0649GMT，现货金 小涨0.1%至每盎司1,180美元，但并未远离周五触及的3月20日以来低位1,174.73美元，因全球股市创新高。

金价同时受到美联储升息时点不确定性打压。市场预期可能在6月升息，但近期疲软的经济数据引发各界揣测美联储可能推迟升息时点至9月。

美联储周二将展开为期两日的政策会议，投资人关注其有关经济力道 和货币政策紧缩时间点方面的言论。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)做出较不强硬声明的可能性，可能有助于缓解深植于短线金价的部分压力，”汇丰分析师James Steel表示。

不过这并不意味着金价将进一步上行，Steel表示，因为对于终将进行升息的预期，可能会压抑金价。

投资人认为升息将有损黄金的需求。

交易商也将持续关注希腊与债权人协商的情势。

希腊与欧元区各国财长在周五会议上未能达成协议。德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六暗示，德国在为希腊可能违约做准备。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1180 1.13 0.1

现货银 15.78 0.09 0.57

现货铂金 1116.8 -5.5 -0.49

现货钯金 768.5 -2.15 -0.28

COMEX期金 1179.1 4.1 0.35

COMEX期银 15.765 0.129 0.83

汇率

欧元/美元 1.0855

美元指数 97.027

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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