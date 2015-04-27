《中国企业债发行日程表》--4月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *黄山城建 9 7 5/5簿记建档 上限7.58% AA 5/6-5/12 国开证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 华安证券 ========================================================================================= 淮安市城市 12 7 4/22簿记建档 5.70% AA 4/23-4/28 申万宏源 资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 新疆生产建设 3.5 7 4/23簿记建档 6.10% AA 4/24-4/28 平安证券 兵团第十师国资经营 (第五年末附发行人和投资者选择权) ========================================================================================= 丹阳市开发区 9 7 4/23簿记建档 6.40% AA 4/24-4/28 东吴证券 高新技术产业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 遵义市道路 9 8 4/24簿记建档 *6.10% AA 4/27-4/28 招商证券 桥梁工程 (第3-7年末每年还15%本金/第8年偿还25%/遵义市新区建投集团提供担保) ========================================================================================= 天津环城 12 7 4/24簿记建档 *5.75% AA+ 4/27-4/28 平安证券 城市基础设施投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 天津津融 12 7/10 4/22簿记建档 5.90% AA+ 4/23-4/29 渤海证券 投资服务集团

(品种一规模4.5亿元，期限7年，附第5年末票面利率选择权及投资者回售选择权)

(品种二规模7.5亿元，期限10年，附第7年末票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 绍兴市城 5 7 4/24簿记建档 *6.09% AA 4/27-4/29 摩根士丹利华鑫证券 中村改造建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 安庆市城市 16 7 4/24簿记建档 *6.01% AA 4/27-4/29 国元证券 建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) 天风证券 ========================================================================================= 重庆大足工业 7 7 4/27簿记建档 上限7.50% AA 4/28-4/29 日信证券 园区建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 漳州市 6 7 4/24簿记建档 *6.17% AA 4/27-5/4 国信证券 经济发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 石狮城投 8 7 -- -- AA 4/28-5/4 兴业证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 重庆悦来 11 7 4/28簿记建档 *上限6.70% AA 4/29-5/4 西南证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 合肥兴泰 10 7 4/28簿记建档 *上限6.20% AA+ 4/29-5/4 平安证券 控股集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 湖南铁路 11 10 4/29簿记建档 -- AA+ 4/30-5/4 国泰君安证券 投资集团 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 国开证券 ========================================================================================= 海丰县海业 6 7 4/28簿记建档 *上限7.80% AA- 4/29-5/5 广州证券 基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 龙口市城乡 7 7 4/29簿记建档 -- AA 4/30-5/5 齐鲁证券 建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 绍兴城北新城 4 7 4/29簿记建档 -- AA 4/30-5/5 银河证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 黄石城市 15 7 4/28簿记建档 上限6.50% AA 4/29-5/6 长江证券 建设投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 巢湖市城镇 8 7 4/29簿记建档 -- AA- 4/30-5/7 东兴证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金，合肥市建设投资控股（集团）提供担保) 首创证券 ========================================================================================= 通辽天诚 5 7 4/29簿记建档 -- AA 4/30-5/7 国信证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 呼伦贝尔 7 7 4/29簿记建档 上限7.76% AA 4/30-5/7 国开证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 福建连江 10 7 4/29簿记建档 -- AA 4/30-5/7 华福证券 国资营运 (第3-7年末每年还20%本金，以国有土地使用权抵押担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 沈阳经济区 12 7 4/28簿记建档 *上限7.50% AA+ 4/29-5/5 兴业证券 城镇化保障性住房建 (第3-7年末每年还20%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) 太平洋证券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 内蒙古金融 6.5 4 4/29簿记建档 -- AA 4/30-5/5 华融证券 投资集团 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 双鸭山大地 6 4 4/29簿记建档 -- AA 4/30-5/5 平安证券 建设开发投资 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 第七师国资 5 4 4/29簿记建档 -- AA 4/30-5/5 平安证券 经营 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)