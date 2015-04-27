美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0844 1.0872 -0.26 -10.36 1.2097
美元/日圆 119.22 118.97 +0.21 -0.38 119.68
欧元/日圆 129.27 129.34 -0.05 -10.71 144.77
美元/瑞郎 0.9557 0.9540 +0.18 -3.86 0.9941
英镑/美元 1.5142 1.5186 -0.29 -2.77 1.5573
美元/加元 1.2185 1.2178 +0.06 +4.88 1.1618
澳元/美元 0.7808 0.7812 -0.05 -4.41 0.8168
新西兰元/美元 0.7598 0.7605 -0.09 -2.55 0.7797
欧元/瑞郎 1.0370 1.0371 -0.01 -13.77 1.2026
欧元/英镑 0.7160 0.7158 +0.03 -7.67 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3540 9.3934 -0.42 -1.21 9.4688
美元/挪威克朗 7.7801 7.7610 +0.25 +4.12 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张若琪 审校 张明钧)
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