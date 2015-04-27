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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 15:34 BJT

新债招标：中龙钢铁五年期公司债以1.45%定价，七年期公司债则为1.72%

路透台北4月27日 - 台湾龙头钢厂--中钢 子公司中龙钢铁周一公布，五年期无担保公司债以票面利率1.45%定价，发行量75亿台币；七年期则以1.72%定价，发行量25亿台币。

中龙钢铁并指出，本次结标金额为100亿台币，预计6月10日发行，主办财务顾问为元大宝来证券。

中龙为中钢100%持股子公司；中龙长期发行人评等为"twA+"。

以下为2015年指标公司债五年期的发行情况：

公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等

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中龙 4/23 1.45%/75亿 twA+

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鸿海 3月底 1.44%/23亿 twAA+

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开发金 3月底 1.42%/60亿 twAA

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台电 3月6日 1.43%/48亿 twAAA

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远东新世纪 1月 1.38%/26亿 twAA-

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富邦金 1月 1.38%/61亿 twAA

--------------------------------------------------------(完)

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