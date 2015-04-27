新债招标：中龙钢铁五年期公司债以1.45%定价，七年期公司债则为1.72%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北4月27日 - 台湾龙头钢厂--中钢 子公司中龙钢铁周一公布，五年期无担保公司债以票面利率1.45%定价，发行量75亿台币；七年期则以1.72%定价，发行量25亿台币。
中龙钢铁并指出，本次结标金额为100亿台币，预计6月10日发行，主办财务顾问为元大宝来证券。
中龙为中钢100%持股子公司；中龙长期发行人评等为"twA+"。
以下为2015年指标公司债五年期的发行情况：
公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等
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中龙 4/23 1.45%/75亿 twA+
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鸿海 3月底 1.44%/23亿 twAA+
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开发金 3月底 1.42%/60亿 twAA
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台电 3月6日 1.43%/48亿 twAAA
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远东新世纪 1月 1.38%/26亿 twAA-
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富邦金 1月 1.38%/61亿 twAA
--------------------------------------------------------(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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