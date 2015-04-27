中国经济：财政部长称需下大力气改革以避免中等收入陷阱--财新

路透北京4月27日 - 据财新网报导，中国财政部部长楼继伟表示，目前改革环境比20多年前困难很多。当前政策工具箱的工具还有很多，如果改革下大力气，中国经济中期增长速度有可能在6.5%-7%之间，这样才能跨越中等收入陷阱。

财新网周一引述其在“清华中国经济高层讲坛”上的讲话称，保持中高速增长，不落入中等收入陷阱的最大潜力在于改革农业，释放农业人口；同时可以推进农村集体建设用地的流转；推进合理的城镇化和相关户籍、社保、教育制度改革；重点是解除市场管制、降杠杆不失速。

“当前政策工具箱里的工具还很多，比如提高劳动力市场的流动性，还可以带来劳动力的释放。”他强调。

他并称，老龄化、适龄劳动力增速放缓，工资增长大于劳动生产率，仅仅这些经济增速就必然换挡，这是客观存在。如果改革下大力气，中国经济中期增长速度有可能在6.5%-7%之间，但是还有一半的可能性在于，今后五年到十年中国将滑入中等收入陷阱。

中等收入陷阱实际上是收入停滞陷阱，当一个国家人均收入达到中等水平后，由于不能顺利实现经济发展方式的转变，导致经济增长动力不足，最终出现经济停滞的一种状态。中国目前已处于中等收入偏上国家行列。

楼继伟指出，目前中国农业全程补贴，过度干预资源分配。应该把价格放开，在保证国内口粮和预留一年库存的情况下，鼓励农产品进口，然后实施退耕还林还湿、轮耕轮种等，给子孙后代留些地利。

“一方面将农村劳动力释放出来，同时可以推进农村集体建设用地的流转。今后农民集体建设用地同等入市，建设用地包括集体宅基地、公益用地、集体的经营性用地，符合用途管制，同等条件下入市，提高农民收入，提高农业生产率。”他表示。

楼继伟强调，合理的城镇化可以创造巨大的内需。而所谓合理是以大城市和特大城市为中心的城市带，包括周围的小城市。西部地区是围绕着省会和一两个重要城市。在这过程中会出现农业人口进入非农，必须打破流动性壁垒和阻力。

而关于大众创业、万众创新，楼继伟强调，这主要是解决就业问题。他指出，当前中国企业的创新能力差，要解决管制，适当向高端引导。政府层面现在做了一些基金，把过去财政直接面对企业做的，以及和其他部门合作的支持，都做成了基金，吸引社会资金进入引导，这种做法比政府部门自己做强，还可以减少腐败。

他并指出，当前改革的难度跟20年前相比要大的多。上世纪90年代初应对的是通货膨胀，经济体制中国有企业一统天下。而现在是三期叠加（增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期），还要应对通货紧缩，社会共识难以形成。