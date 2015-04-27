金属期市：伦敦期镍触及一个月高位，受供应缺口预期提振

Schnider称，期镍的涨势似乎是由技术面驱动的，他希望看到基本面变得更亮丽再作投资。

“我个人认为，做多镍需要有两个因素支撑--美国制造业数据改善以及LME镍库存下降。那样的话，我想就可以开始追高镍了。但考虑到目前的LME镍库存水平，就意味着当前的涨势仅是受到动能驱动，别无其他支撑。”

LME镍库存自2012年中以来增长了逾两倍，来到43.5万吨以上，但库存增长步伐在过去一个月放缓，预示库存可能会很快下滑。

LME期铜 上涨0.8%至每吨6,080美元，稍早触及一周高点。上海期交所主力6月期铜 攀升1.4%至每吨43,880元人民币。

上海期交所期锡 追寻伦敦期锡涨势，因印尼生产商削减产量来应对低价，引发了对镍的空头回补。（完）

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