国际油市：原油高产政策是基于需求做出--沙特石油部副部长

路透沙特阿拉伯4月27日 - 沙特阿拉伯石油部副部长周一表示，原油高产量政策是基于全球需求状况做出，而且主要石油出口国都迫切要保持市占率。

当记者询问他对于全球油市情况的看法时，担任副部长的沙特王子Abdulaziz Bin Salman Bin Abdulaziz说道，油市表现“非常好”。

“正如石油部长曾经说过的，沙特要对需求做出回应，无论哪里有需求，谁有需求，我们都要予以供应。”他说道，“沙特关心市场占有率，我们关注于维护我们的客户，我们关心市场稳定。”（完）