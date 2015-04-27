国际油市：原油高产政策是基于需求做出--沙特石油部副部长

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透沙特阿拉伯4月27日 - 沙特阿拉伯石油部副部长周一表示，原油高产量政策是基于全球需求状况做出，而且主要石油出口国都迫切要保持市占率。
当记者询问他对于全球油市情况的看法时，担任副部长的沙特王子Abdulaziz Bin Salman Bin Abdulaziz说道，油市表现“非常好”。
“正如石油部长曾经说过的，沙特要对需求做出回应，无论哪里有需求，谁有需求，我们都要予以供应。”他说道，“沙特关心市场占有率，我们关注于维护我们的客户，我们关心市场稳定。”（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。