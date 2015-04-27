日本债市：央行购债操作后公债价格下滑，等候央行政策会议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本金融市场周三及下周一至三均休市，即所谓的黄金周假期。
日本央行周一计划买进3,750亿日圆期限1-3年公债，3,750亿日圆期限3-5年公债，4,000亿日圆5-10年公债。相对于之前的买债操作，这次在市场吸引较强劲的卖兴。
由于财务省周二将举行每月的两年期公债标售，金额2.5兆日圆，日本央行不太可能会进行买债操作。
日本央行周四举行会议，一般预料不会推出新刺激措施。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.005% +1.5 -0.020%
五年期公债 0.065% +1.5 0.050%
10年期公债 0.300% +1.5 0.285%
20年期公债 1.070% +2.0 1.050%
30年期公债 1.325% +3.0 1.295%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.11 -0.09 148.20
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 艾茂林/蔡美珍；审校 王洋/张若琪)
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