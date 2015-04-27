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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 16:36 BJT

日本债市：央行购债操作后公债价格下滑，等候央行政策会议

日本金融市场周三及下周一至三均休市，即所谓的黄金周假期。

日本央行周一计划买进3,750亿日圆期限1-3年公债，3,750亿日圆期限3-5年公债，4,000亿日圆5-10年公债。相对于之前的买债操作，这次在市场吸引较强劲的卖兴。

由于财务省周二将举行每月的两年期公债标售，金额2.5兆日圆，日本央行不太可能会进行买债操作。

日本央行周四举行会议，一般预料不会推出新刺激措施。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +1.5 -0.020%

五年期公债 0.065% +1.5 0.050%

10年期公债 0.300% +1.5 0.285%

20年期公债 1.070% +2.0 1.050%

30年期公债 1.325% +3.0 1.295%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.11 -0.09 148.20

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 艾茂林/蔡美珍；审校 王洋/张若琪)

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