台湾证券：两岸股市互通先推指数相互授权，台沪通难度高仍言之过早--金管会

路透台北4月27日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一表示，两岸股市互通须由简单到复杂，目前连简单的两岸证券交易所指数相互授权都未达成，现在谈难度较高的“台沪通”(台湾及上海股市互相挂牌交易)尚言之过早。

曾铭宗今天在立法院备询并指出，随着证券市场国际化趋势，且两岸金融往来密切，若台湾全民达成共识的话，台沪通自然会水到渠成。

“八字没一撇，台沪通及台港通都没在谈。”他说。

他并指出，此次台股冲上万点跟台沪通、台港通完全没关系，而是上周央行与金管会共同发文要求外资投资公司债及金融债纳入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，把外资暂泊在公司债等资金赶进股市。

此外，他表示，基于目前金融机构非常零散，金控业者建议重起开放金融机构运用公开收购模式进行并购，对此金管会还在研议中。