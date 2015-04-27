台湾证券：两岸股市互通先推指数相互授权，台沪通难度高仍言之过早--金管会

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月27日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一表示，两岸股市互通须由简单到复杂，目前连简单的两岸证券交易所指数相互授权都未达成，现在谈难度较高的“台沪通”(台湾及上海股市互相挂牌交易)尚言之过早。
曾铭宗今天在立法院备询并指出，随着证券市场国际化趋势，且两岸金融往来密切，若台湾全民达成共识的话，台沪通自然会水到渠成。
“八字没一撇，台沪通及台港通都没在谈。”他说。
他并指出，此次台股冲上万点跟台沪通、台港通完全没关系，而是上周央行与金管会共同发文要求外资投资公司债及金融债纳入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，把外资暂泊在公司债等资金赶进股市。
此外，他表示，基于目前金融机构非常零散，金控业者建议重起开放金融机构运用公开收购模式进行并购，对此金管会还在研议中。
台湾股市 周一收升0.6%报9,973.12，续创15年高位，并录得连续第四日上涨。 证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超215.73亿台币，连续五个交易日买超共计1,001.08亿台币。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。