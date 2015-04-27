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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 16:21 BJT

《全球汇市》美元涨势停顿期拉长至近七周，投资者聚焦美联储会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0846 1.0872 -0.24 -10.34 1.2097

美元/日圆 119.20 118.97 +0.19 -0.40 119.68

欧元/日圆 129.29 129.34 -0.04 -10.69 144.77

美元/瑞郎 0.9560 0.9540 +0.21 -3.83 0.9941

英镑/美元 1.5141 1.5186 -0.30 -2.77 1.5573

美元/加元 1.2182 1.2178 +0.03 +4.85 1.1618

澳元/美元 0.7808 0.7812 -0.05 -4.41 0.8168

新西兰元/美元 0.7600 0.7605 -0.07 -2.53 0.7797

欧元/瑞郎 1.0371 1.0371 +0.00 -13.76 1.2026

欧元/英镑 0.7162 0.7158 +0.06 -7.65 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3535 9.3934 -0.42 -1.22 9.4688

美元/挪威克朗 7.7755 7.7610 +0.19 +4.06 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/张涛/王洋/陈宗琦；审校 蔡美珍/李春喜/于春红/艾茂林/张若琪)

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