中国经济：推进养老重大工程，加大财政投入和债券品种创新

路透北京4月27日 - 中国多部门周一联合发文表示，要推进健康与养老服务重大工程，确保财政投入的同时，积极开展养老产业专项债券品种创新，并将企业项目收益债券推广到养老服务领域。

国家发改委、民政部、全国老龄办下发通知称，要推动社区老年人日间照料中心、老年养护院等专业养老服务设施、养老院和医养结合设施等建设，加强重大工程建设工作的统筹协调。

在资金方面，三部门表示，进一步加大政府投入支持养老服务体系建设，要确保将政府用于社会福利事业的彩票公益金50%以上用于养老服务业；同时发挥好政府投资引导作用，积极支持社会资本进入。

此外，三部门称，要探索建立多元化投融资模式，对于具有稳定偿债资金来源的养老产业项目，按照“融资-投资建设-回收资金”封闭运行的模式，将企业项目收益债券推广到养老服务领域。

上周，民政部与中国国家开发银行联合发文，推进养老服务体系建设，双方建立开发性金融支持社会化养老服务体系建设工作联动机制，开发银行养老项目贷款期限根据项目偿债能力分析确定，最长可达15年。

另外，通知要求，各地要结合养老服务业综合改革试点和“健康与养老服务”重大工程，培育一批产业链长、覆盖领域广、经济社会效益显着的养老示范企业。

通知并称，要在养老领域推进“互联网+”行动，将信息技术、人工智能和互联网思维与居家养老服务机制建设相融合，对传统业态养老服务进行改造升级，通过搭建信息开放平台、开发适宜老年人的可穿戴设备等，不断发现和满足老年人需求。（完）