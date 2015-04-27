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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 16:16 BJT

《汇市简讯》澳元/美元0.7840卖压不断，澳洲央行总裁谈话受瞩目

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* 0.7840卖盘不断，令澳元/美元上档受阻。亚洲盘高点为0.7837

* 0.7841为周五高点，0.7843为4月17日高点，以及0.7939-0.7534跌势的76.4%回档位

* 据传在0.7850上方有停损单，之后阻力位于0.7887

* 今日及周二在0.7780-90间有大量期权到期，0.7792为日内低点

* 澳洲央行总裁史蒂文斯周二将于悉尼发表谈话

* 利率期货显示，市场预期澳洲央行下周降息25个基点的机率为56%(完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)

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