《汇市简讯》澳元/美元0.7840卖压不断，澳洲央行总裁谈话受瞩目

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 0.7840卖盘不断，令澳元/美元上档受阻。亚洲盘高点为0.7837
* 0.7841为周五高点，0.7843为4月17日高点，以及0.7939-0.7534跌势的76.4%回档位
* 据传在0.7850上方有停损单，之后阻力位于0.7887
* 今日及周二在0.7780-90间有大量期权到期，0.7792为日内低点
* 澳洲央行总裁史蒂文斯周二将于悉尼发表谈话
* 利率期货显示，市场预期澳洲央行下周降息25个基点的机率为56%(完)
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(编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。