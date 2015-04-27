《投资焦点》财报出色且业务环境好转，欧洲银行股再获投资者青睐

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
对于新监管措施以及金融危机后对英国银行加税批评最犀利的汇丰控股周五表示，正考虑将总部移回香港。
Royal London Asset Management欧洲基金经理Neil Wilkinson表示，“我认为来自监管机构的压力并未减轻。这就是现况...对银行业的信心贫乏，这样状况已经持续一段时间。
但他补充称，他对于银行业的看法没有同业那么悲观。
“相对于近几年持续减码的同业，我们正在加码...我们见到一些近几个月信贷需求的证据。”
有鉴于上述种种原因，部分基金经理人如今正考虑淡化其减码的立场。
“可能是到了该稍稍进行重新评估的时候，”Hermes Investment Management股票部门主管Andrew Parry表示，该公司正减码金融业。
“一旦银行业变成了无生气，且人们也都放弃了该行业，那可能就是人们该重新改观的时候。”(完) (编译 李春喜/高琦/王洋/张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。