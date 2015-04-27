《投资焦点》财报出色且业务环境好转，欧洲银行股再获投资者青睐

对于新监管措施以及金融危机后对英国银行加税批评最犀利的汇丰控股周五表示，正考虑将总部移回香港。

Royal London Asset Management欧洲基金经理Neil Wilkinson表示，“我认为来自监管机构的压力并未减轻。这就是现况...对银行业的信心贫乏，这样状况已经持续一段时间。

但他补充称，他对于银行业的看法没有同业那么悲观。

“相对于近几年持续减码的同业，我们正在加码...我们见到一些近几个月信贷需求的证据。”

有鉴于上述种种原因，部分基金经理人如今正考虑淡化其减码的立场。

“可能是到了该稍稍进行重新评估的时候，”Hermes Investment Management股票部门主管Andrew Parry表示，该公司正减码金融业。