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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 16:40 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月27日

路透香港4月27日 -    
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:22时，1港元=0.80154人         
 民币          )                                                                           
                                                                                                 
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为31.25%，高
 于上交易日收盘的28.60%。
                                                                                                 
    公司名           A股代码          H股代码      A股价格(  H股价格(    A/H股比                 
                                                     元)       港元)       价              
 工商银行                                              5.50       6.82       1.01                
 建设银行                                              6.98       7.62       1.14                
 中国银行                                              4.81       5.47       1.10                
 农业银行                                              4.00       4.44       1.12                
 招商银行                                             18.44      23.90       0.96                
 中信银行                                              8.11       7.20       1.41                
 交通银行                                              7.02       7.92       1.11                
 民生银行                                             10.66      11.52       1.15                
 中国人寿                                             38.40      38.20       1.25                
 中国平安                                             86.32     109.60       0.98                
 中国太保                                             35.80      43.25       1.03                
 中信证券                                             35.75      35.00       1.27                
 新华人寿                                             53.51      49.20       1.36                
 海通证券                                             29.06      26.00       1.39                
 华能国际                                             11.50      11.36       1.26                
 大唐发电                                              8.35       4.89       2.13                
 华电国际                                              8.89       8.73       1.27                
 中煤能源                                              9.30       5.09       2.28                
 中国神华                                             24.44      20.55       1.48                
 中国石油                                             14.65      10.64       1.72                
 兖州煤业                                             17.62       8.35       2.63                
 中国石化                                              8.56       7.63       1.40                
 上海石化                                              8.64       5.33       2.02                
 中海油服                                             29.94      17.14       2.18                
 仪征化纤                                             10.55       4.94       2.66                
 中国铝业                                             10.17       5.38       2.36                
 江西铜业                                             24.14      16.46       1.83                
 洛阳钼业                                             16.36       8.00       2.55                
 紫金矿业                                              5.24       2.99       2.19                
 马钢股份                                              6.26       3.36       2.32                
 鞍钢股份                                              8.10       6.92       1.46                
 重庆钢铁                                              5.01       2.54       2.46                
 海螺水泥                                             25.17      33.00       0.95                
 洛阳玻璃                                             13.20       7.12       2.31                
 京城机电                                             11.37       5.80       2.45                
 中联重科                                              8.33       5.79       1.79                
 金隅股份                                             13.21       9.30       1.77                
 中国国航                                             13.16       9.66       1.70                
 东方航空                                              8.99       6.00       1.87                
 南方航空                                             11.13       8.02       1.73                
 中国远洋                                             14.20       7.68       2.31                
 中海集运                                             10.45       4.79       2.72                
 中集集团                                             27.21      22.50       1.51                
 中海发展                                             12.96       7.24       2.23                
 宁沪高速                                              9.25      10.90       1.06                
 深高速                                               11.16       7.81       1.78                
 成渝高速                                              7.19       4.38       2.05                
 皖通高速                                              8.97       7.03       1.59                
 广深铁路                                              7.00       5.04       1.73                
 中国南车                                             34.36      16.20       2.65                
 中国交建                                             23.22      15.20       1.91                
 中国铁建                                             25.95      16.40       1.97                
 中国中铁                                             21.21      11.48       2.31                
 长城汽车                                             56.71      57.30       1.23                
 比亚迪                                               62.98      47.85       1.64                
 广汽集团                                             13.44       8.97       1.87                
 青岛啤酒                                             46.18      52.00       1.11                
 白云山                                               37.96      31.90       1.48                
 新华制药                                             14.44       8.55       2.11                
 海信科龙                                             11.68       7.58       1.92                
 南京熊猫                                             17.29      10.02       2.15                
 晨鸣纸业                                              8.71       5.60       1.94                
 上海医药                                             27.36      24.50       1.39                
 中兴通讯                                             29.13      24.75       1.47                
 东方电气                                             28.03      18.68       1.87                
 潍柴动力                                             34.06      33.95       1.25                
 东北电气                                              7.23       3.49       2.58                
 广船国际                                             56.25      34.80       2.02                
 经纬纺机                                             23.78      13.16       2.25                
 昆明机床                                              8.84       3.52       3.13                
 一拖股份                                             17.07       7.59       2.81                
 北辰实业                                              6.64       3.53       2.35                
 创业环保                                             15.12       8.74       2.16                
 中国中冶                                              9.83       4.59       2.67                
 金风科技                                             20.76      19.00       1.36                
 丽珠                                                 69.80      55.70       1.56                
 万科                                                 14.70      20.45       0.90                
 中国北车                                             35.77      16.82       2.65                
 郑煤机                                               10.46       6.39       2.04                
 大连港                                                8.17       4.47       2.28                
 山东墨龙                                             12.94       5.44       2.97                
 浙江世宝                                             32.53      13.40       3.03                
 复星医药                                             28.36      30.20       1.17                
 光大银行                                              5.40       5.36       1.26                
 东江环保                                             55.29      46.45       1.49                
 上海电气                                             19.15       8.56       2.79                
 广发证券                                             28.92      24.85       1.45                
 
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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