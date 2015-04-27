台湾债市：五年券殖利率收跌中止连三升，短线台债仍将紧随美债脚步

* 五年券殖利率收跌中止连三升 * 短线台债仍将紧随美债脚步 * 明日五年券区间料在0.99-1.02% 路透台北4月27日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一收跌，中止连三日 收升。交易员表示，短线台债仍将紧随美债脚步，反应美国10年公债殖利率上日拉回整理的 利多，带动104/6殖利率收在日低。 他们并指出，尽管台湾股市盘中涨破万点大关，但台债表现则较显淡定，显示台股频频 创高的影响已逐渐淡化，且五年券104/6因流动性较佳仍吸引部分短多进场及空单回补，令 该券殖利率收在日低，料明日暂且在1%附近盘整，后续仍看美债走势而定。 “台股上万点对台债的心理压力仍在，但债市主要还是看资金面，现在钱很多。〞一位 大型银行台债交易员说。 台湾股市周一收升续创15年高位，并录得连续第四日上涨。分析师表示，今天盘中一如 市场预期升破万点大关，但万点关卡较难一蹴可几（一蹴而就）、尚待反覆测试，致终场未 能站稳万点上方，预计周三摩台指可望拉高结算，短线利于指数向上攻坚。 美国公债价格周五上涨，因数据显示美国3月企业投资疲弱，支撑了美国联邦储备理事 会(FED/美联储)下周不太可能暗示接近升息的观点。指标10年期公债 下跌3.1个 基点，报1.921% ，价格升9/32。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在0.99-1.02%；10年券104/5期则料在 1.53-1.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -2.40 1.0020 1.0020-1.0155 92.5 10 104/5 -1.84 1.5441 1.5441-1.5442 1.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月27日(一)：英国4月工业联盟(CBI)总订单差值；美国4月Markit综合和服务业PMI初 值；美国4月达拉斯联储制造业活动指数；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业 与财富峰会上讲话。 4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标 普/Case-Shiller房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 ；韩国央行5月制造业景气判断指数；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2 9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。 4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM I；美国第一季GDP；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4 月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生 産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币政策委员会会议； 4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据； 5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷；英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的货币政策：是否出现新范例？”的演 讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5441 5 104/6 1.0020 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)