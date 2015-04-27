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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 17:03 BJT

台湾债市：五年券殖利率收跌中止连三升，短线台债仍将紧随美债脚步

* 五年券殖利率收跌中止连三升
    * 短线台债仍将紧随美债脚步
    * 明日五年券区间料在0.99-1.02%

    路透台北4月27日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一收跌，中止连三日
收升。交易员表示，短线台债仍将紧随美债脚步，反应美国10年公债殖利率上日拉回整理的
利多，带动104/6殖利率收在日低。
    
    他们并指出，尽管台湾股市盘中涨破万点大关，但台债表现则较显淡定，显示台股频频
创高的影响已逐渐淡化，且五年券104/6因流动性较佳仍吸引部分短多进场及空单回补，令
该券殖利率收在日低，料明日暂且在1%附近盘整，后续仍看美债走势而定。
    
    “台股上万点对台债的心理压力仍在，但债市主要还是看资金面，现在钱很多。〞一位
大型银行台债交易员说。
   
    台湾股市周一收升续创15年高位，并录得连续第四日上涨。分析师表示，今天盘中一如
市场预期升破万点大关，但万点关卡较难一蹴可几（一蹴而就）、尚待反覆测试，致终场未
能站稳万点上方，预计周三摩台指可望拉高结算，短线利于指数向上攻坚。 
    
    美国公债价格周五上涨，因数据显示美国3月企业投资疲弱，支撑了美国联邦储备理事
会(FED/美联储)下周不太可能暗示接近升息的观点。指标10年期公债 下跌3.1个
基点，报1.921% ，价格升9/32。 
       
    交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在0.99-1.02%；10年券104/5期则料在
1.53-1.56%。 
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       -2.40      1.0020    1.0020-1.0155       92.5
  10   104/5                       -1.84      1.5441    1.5441-1.5442        1.0
                                                                       
 
    本周全球重要经济事件和数据包括：     
    4月27日(一)：英国4月工业联盟(CBI)总订单差值；美国4月Markit综合和服务业PMI初
值；美国4月达拉斯联储制造业活动指数；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业
与财富峰会上讲话。
    4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标
普/Case-Shiller房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数
；韩国央行5月制造业景气判断指数；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2
9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。
    4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM
I；美国第一季GDP；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4
月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生
産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币政策委员会会议；
    4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货
币政策会议；新西兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧
元区4月HICP初值；欧元区3月失业率；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日
本3月全国CPI和就业数据；    
    5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar
kit制造业PMI终值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制
造业PMI；英国3月消费者信贷；英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行
总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的货币政策：是否出现新范例？”的演
讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主题为“消费者信贷
问题”的演讲。
     
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5441
          5       104/6                       1.0020
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                 

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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