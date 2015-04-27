中国金融：中资商业银行自贸区扩展区域分行可开办离岸银行业务--上海银监局

路透北京4月27日 - 中国上海银监局周二宣布，上海自贸区银行业监管实施细则在自贸区扩展区域内全面复制推广，包括对已取得离岸银行业务资格的中资商业银行总行，可授权其位于上海自贸区扩展区域的分行开办离岸银行业务等。

上海银监局新闻稿称，扩展区域内的银行业金融机构分行级以下（不含分行）的机构和高管的准入事项，由事前审批改为事后报告；全国性中资商业银行、政策性银行、上海本地银行在扩展区域内增设或升格分支机构的年度网点计划，不再需事前审批，在区内增设或升格银行分支机构不受该银行在上海地区年度网点总计划的限制。

“正谋划搭建自贸区金融创新监管互动平台，”上海银监局称，“同时，重点支持符合条件的民营资本在自贸区内设立各类银行业金融机构，如银行、金融租赁公司、金融消费公司等。”

上海银监局并称，上海辖内从事自贸区业务的银行业金融机构均须就自贸区业务持续开展事前、事中、事后的全流程风险评估；原自贸区银行业特色监测报表做出重大修改，自贸特色创新业务监测进一步强化，以加强对新的区域性、系统性风险的前瞻预判与防范。