更正（官方）-新债招标：中国农发行七年增发债中标收益率4.1638%--业内人士

(更正：因招投标系统问题重新公布结果，中国农发行七年期固息增发债中标收益率应为“4.1638%”，非“4.2122%”)

路透上海4月27日 - 业内人士透露，中国农业发展银行中国农业发展银行下午招标的三期固息债，一年期固息债中标利率3.29%，三年增发债中标收益率3.9013%，七年增发债中标收益率4.1638%。

业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是2.46倍、2.61倍和2.24倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/7年的最新收益率分别为3.3506%、3.9244%和4.1250%。

以下为农发行近期同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期 两年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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4月27日 3.29% 2.46 3.9013% 2.61 -- -- 4.1638% 2.24 -- -- -- --

4月20日 -- -- -- -- 3.94% 3.45 -- -- 4.0939% 2.81 3.7947% 3.45

4月16日 3.6053% 3.16 3.99% 3.64 -- -- 4.2124% 2.93 -- -- -- --

4月9日 3.7498% 4.21 4.1873% 2.25 4.2718% 2.30 -- -- -- -- -- --

3月30日 4.0458% 1.50 4.2045% 2.16 4.2750% 2.92 -- -- -- -- -- --

3月23日 -- -- 3.9850% 2.42 4.0996% 2.52 -- -- -- -- 3.95% 1.45

3月16日 -- -- 3.9440% 2.50 4.0442% 2.87 -- -- -- -- -- --

3月9日 -- -- -- -- 4.02% 3.09 -- -- 4.1266% 3.01 -- --

3月5日 3.6556% 2.79 3.83% 2.28 -- -- 4.0147% 2.82 -- -- -- --

2月9日 3.68% 3.15 3.7043% 3.45 3.8545% 2.80 3.93% 2.95 3.97% 3.20 -- --

今日招标三期债中，一年品种为该行今年第11期新发债券；三年、七年期品种为该行今年第九期和第四期 CN150404=CFXS 的增发债，票面利率分别为3.99%和3.93%。具体发行条款如下：

2015第11期新发债和第九、四期增发债

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招标规模上限 1/3/7年：80亿元

期限/计息方式 1/3/7年固息

招标方式 单一价格或利率中标(荷兰式)

缴款日 4月29日

起息日 1年：4月29日；3年：4月22日；7年：2月27日

发行期 4/28-4/29

上市日 1年：5月4日；3/7年：5月6日

基本承销额 无

承揽费 1年：0.05%；3年：0.05%；7年：0.15%

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