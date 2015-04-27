《路透晚报》--4月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：微幅收低，央行会议即将召开抑制风险偏好

日本股市周一在交投淡静中微幅收低，由于企业陆续公布财报，而且本周稍后将有一些重大事件，其中包括日本及美国央行的会议，因此投资者较为谨慎。日经指数收低0.2%报19,983.32点。东证股价指数持平于1,619.07点，成交量为18.7亿股，为4月14日以来最低成交量。JPX-日经400指数涨0.1%至14,686.28。

--中国股市：沪综指收涨3%，受央企重组及中国版QE预期推动

沪综指再创逾七年高点。分析师指出，投资者对于中国版量化宽松以及央企并购重组的预期，成为推高相关板块并拉动股指大幅上涨的主要推手，中国石化和中国石油等大盘权重股的涨停，成为盘中亮点。沪综指收报4,527.40点，涨133.71点，或3.04%。上证A股今日成交9,713亿元人民币，上周五为9,131亿元。

沪深300指数收报4,807.592点，涨2.23%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报4,803.2点，涨1.97%%，成交1,296，816手。130亿元额度的沪股通净买入12.5亿元。

--香港股市：涨至七年新高，受助于汇丰强势和中国国企并购期望

香港股市涨至七年新高，中国国有大型企业引领涨势，因寄望中国政府将加快所有企业的并购步伐。据中国经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。

恒生指数上涨1.3%，至28,433.59点，恒生国企指数上扬1.7%，报14,741.20点。欧洲最大的银行汇丰控股已下令检视是否应把总部迁出欧洲，并可能迁回香港，这影响到伦敦作为全球金融投资中心的声誉。汇丰控股劲扬3.6%。

--汇市：美元涨势停顿期拉长至近七周，投资者聚焦美联储会议

美元在交投区间的下半段企稳，这个区间正变得愈发稳固。由于多项数据不佳，美元涨势暂歇的时间被拉长到接近七周，根据芝加哥国际货币市场(IMM)的数据，美元多仓降至去年9月以来的最低水平。美元兑日圆报118.15，日内下跌约0.1%。美元兑欧元几乎持平于1.0869。

--欧元债市：希腊公债收益率上涨，因与债权人协商不见进展

希腊公债收益率(殖利率)上涨，投资人对周五希腊与欧元区财长债务协商不见进展做出反应，会谈凸显了希腊与债权人之间的鸿沟。希腊10年期公债收益率涨17个基点，至12.86%。其他信用评级较低国家公债收益率亦上涨，葡萄牙10年期公债收益率升1个基点至2%，意大利和西班牙10年期公债收益率均上涨2个基点，分别报1.44%和1.41%。德国10年期公债收益率跌1个基点至0.14%。

--国际油市：油价接近四个半月高位，美国钻机减少且也门冲突升级

布兰特油价守在每桶65美元上方的四个半月高位附近，对也门冲突将导致中东原油供应中断的担忧情绪提供支撑，显示美国页岩油产量可能已开始减少的迹象也带来扶助。0823GMT时，布兰特原油期货小涨0.03美元，报每桶65.31美元。美国原油下跌0.04美元至每桶57.11美元。

--全球金市：金价在每盎司1,200美元下方挣扎，关注美联储会议

金价徘徊在五周低点附近，各地股市走强损及黄金的避险魅力，同时投资人将焦点放在美联储本周会议上面，以寻求美国升息时点线索。0649GMT，现货金小涨0.1%至每盎司1,180美元。

--金属期市：伦敦期镍触及一个月高位，受供应缺口预期提振

伦敦期镍一度大涨2%至一个月高位，并提振上海期镍走高，因预计今年将出现供应缺口。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及3月27日以来最高13,475美元，0734GMT时涨1.5%至每吨13,390美元。上海期镍触及5%涨停板。LME期铜上涨0.8%至每吨6,080美元，稍早触及一周高点。上海期交所主力6月期铜攀升1.4%至每吨43,880元人民币。