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市场报道 | 2015年 4月 27日 星期一 16:44 BJT

全球贵金属：4月24日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.29%

路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量持平上日水准
，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加0.29%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
    
    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动    增减
    SPDR       23,867,202.4   4月24日    23,867,202.4   4月23日        0.0    0.00%
    iShares   329,202,824.7   4月24日   328,246,704.7   4月23日  956,120.0    0.29%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
    
      
      
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 (编译 张若琪 审校 于春红)

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